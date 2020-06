Am Donnerstag zeigte sich nach einem wechselhaften Tagesverlauf der DAX leichter. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit einem Minus in Höhe von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vortag bei einem Stand von 12.430,56 Punkten notiert. DAX leichter am Donnerstag Ein milliardenschweres Konjunkturpaket der Europäischen Zentralbank (EZB) brachte kräftig Bewegung in die Kurse. Als die EZB am zeitigen Nachmittag eine Aufstockung des Anleihekaufprogramms um 600 Milliarden Euro in Aussicht stellte, stieg ...

