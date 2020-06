Generalversammlung vom 30. Juni 2020 in ZugEQS Group-Ad-hoc: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung Generalversammlung vom 30. Juni 2020 in Zug05.06.2020 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Generalversammlung vom 30. Juni 2020 in ZugNEWS RELEASE Zug, 5. Juni 2020Private Equity Holding AG (PEH) hat die Einladung für die 23. ordentliche Generalversammlung vom 30. Juni 2020 in Zug auf ihrer Website (www.peh.ch) aufgeschaltet. Die registrierten Aktionäre erhalten die Einladung in den nächsten Tagen auf dem Postweg.Der Verwaltungsrat der Private Equity Holding AG (PEH) schlägt der Generalversammlung unter Traktandum 5 eine Ausschüttung von CHF 1.00 pro Namenaktie, je hälftig aus freiwilligen Gewinnreserven und den Kapitaleinlagereserven vor. Bei Annahme des Antrages des Verwaltungsrates erfolgt die Ausschüttung am 8. Juli 2020. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Ausschüttung berechtigt, ist der 3. Juli 2020. Ab dem 6. Juli 2020 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.***Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80 oder http://www.peh.ch.Ende der Ad-hoc-MitteilungSprache: Deutsch Unternehmen: Private Equity Holding AG Gotthardstr. 28 6302 Zug Schweiz ISIN: CH0006089921 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1063663Ende der Mitteilung EQS Group News-Service1063663 05.06.2020 CET/CEST