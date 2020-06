Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Luzern (pts005/05.06.2020/07:00) - Die Auswertung einer aktuellen Studie des grössten Schweizer Online-Food-Delivery-Services zeigt eine klare Richtung für die Gastronomie. Im Schnitt 250 Prozent mehr Bestellungen über Handy und PC als vor der Krise. "Die Menschen haben im Lockdown gelernt, digital zu bestellen und die Gastronomie muss sich rasant darauf einstellen, wenn sie den Anschluss und die Gäste nicht verlieren möchte. Auch wir bemerken diese gravierende Veränderung in der eigentlich sehr konservativen Gastrobranche und warnen aber unsere Kunden davor, sich nicht auf die Lieferservicedienste zu verlassen, denn die nehmen dem Gastwirt mit der 30-prozentigen Zustellpauschale die Butter vom Brot. Pogastro.com hat mit seinen smarten Mikro-Marketing-Tools bereits hunderte Restaurants effektiver mit zehntausenden Gästen versorgt", so Thomas Holenstein, CEO der Gastromarketing-Plattform Pogastro.com, die aktuell immer noch ein spezielles kostenloses Corona-Marketing-Angebot für lokale Restaurants in der Schweiz, Deutschland und Österreich anbietet. Infos zu allen Gratis-Pogastro-Tools für die Gastronomie unter: https://www.pogastro.com/services Digitalisierungsschub in der Schweizer-Gastronomie deutlich schneller als prognostiziert "Die Gäste agieren so digital über Handy, Tablet und PC wie nie zuvor. Wer als Gastronom diesen Trend verschläft, der wird sein Lokal für immer in Tiefschlaf legen müssen. Die Corona-Krise trennt auch nach der Wiedereröffnung der Restaurants, die Spreu vom Weizen. Wer sich um neue Gäste nicht digital über Social-Media und Internet kümmert, der wird bald keine Gäste mehr haben" - so brutal ehrlich sieht es Thomas Holenstein. Pogastro bietet Touchless-Marketing-Services für die Gastronomie Pogastro.com bietet genau jene Tools und Helferlein, die jeder Gastronom nach Corona benötigt, um wieder voll durchzustarten. Egal, ob eine kontaktlose Speisekarte, RecycleWall zur Trennung von Tischen oder die Registrierung von Gästekontaktdaten. Infos zu allen Gratis-Pogastro-Tools für die Gastronomie unter: https://www.pogastro.com/services Kontaktlose Speisekarte: http://www.pogastro.com/touchless (Ende) Aussender: Pogastro Switzerland Ansprechpartner: Lara Tel.: +41 41 500 75 51 E-Mail: lara@pogastro.com Website: www.pogastro.com/services Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200605005

