Der Markt läuft - trotz Corona, trotz Unruhen in den USA, trotz Massenarbeitslosigkeit. Und was macht Warren Buffett? Er schaut an der Seitenlinie zu. Die Quittung folgt prompt: Die Berkshire-Hathaway-Aktie ist zum Underperformer mutiert - nicht nur kurz-, sondern auch langfristig. Ob der Legende die Wende gelingt?Buffett hat seinen Killerinstinkt verloren. Die lebende Investorenlegende hat im März, als die Börse übel crashte, keinen Kauf gewagt. Dabei wäre es seine Chance gewesen, schließlich ist ...

