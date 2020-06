Die Erwartungen der Trader wurden erfüllt. Am Tag der EZB-Sitzung gab es hohe Volatilität und damit für beide Seiten der Marktakteure entsprechende Chancen. Per Saldo bewegte sich der DAX jedoch wenig. Was war genau geschehen? Blick auf den EZB-Tag Die Vorgaben waren sehr stark und Kurse über 12.500 Punkten schienen erst einmal den Trend der Vortage beibehalten zu wollen. Doch im Nachgang und einer "Auslese" der verschiedenen Punkte des Deutschen Konjunkturpaketes, was in diesem Umfang einzigartig ...

