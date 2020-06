The following instruments on XETRA do have their first trading day 05.06.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.06.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA ARARGE03E097 ARGENTINA 2038 PAR BD00 BON USD NCA XFRA ARPCDB320099 CORDOBA, PROV. 16-26 BD00 BON USD NCA XFRA DE000A289R74 AVES ONE AG IHS 20/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB81R2 BAY.LDSBK.IS. 20/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DHY5090 DT.HYP.BK.MTN.HPF S.509 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2T92 LB.HESS.THR.CARRARA06F/20 BD00 BON EUR NCA XFRA EU000A28X702 EU 20/35 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013517026 DANONE S.A. 20/29 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA GB00BJQ31240 SERICA FINA. 19/21 MTN BD01 BON USD NCA XFRA GB00BJRF9H03 SERICA FINA. 19/21 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US195325DS19 KOLUMBIEN 20/31 BD01 BON USD NCA XFRA US195325DT91 KOLUMBIEN 20/51 BD01 BON USD NCA XFRA US298785JF47 EIB 20/25 BD01 BON USD NCA XFRA US844741BK34 SOUTHW.AIRL 20/27 BD01 BON USD NCA XFRA US858119BL37 STEEL DYNAM 20/25 BD01 BON USD NCA XFRA US858119BM10 STEEL DYNAM 20/31 BD02 BON USD NCA XFRA XS2132337697 MIT.UFJ FIN. 20/24 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2186093410 NORDLB LUX 20/27 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2187525949 ALLIANDER 20/30 MTN BD02 BON EUR NCA 4YJ XFRA CA84678A1021 SPARTAN DELTA CORP. EQ00 EQU EUR NCA 23Z XFRA GB0009896605 ZOTEFOAMS PLC LS-,05 EQ00 EQU EUR NCA FPLB XFRA NZFAPE0001S2 FISHER + PAYKEL HEALTH. EQ00 EQU EUR N