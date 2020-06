The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.06.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.06.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA134917AE39 CANADA LIFE ASSUR. 2028 B BD02 BON CAD N

CA XFRA CA82028KAQ46 SHAW COMMUNIC. 2039 BD02 BON CAD N

CA XFRA DE000HLB4NW4 LB.HESS.THR.CARRARA06D/15 BD02 BON EUR N

CA XFRA GB00BYVP4K94 TREASURY STK 2056 INF.LIN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS0515937406 DT. BAHN FIN. 10/20 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1041115137 COMMONW.BK AUSTR.14/20MTN BD02 BON AUD N

CA XFRA XS1150673892 VOLVO TREAS. 14/75 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1629734879 YAPI VE KREDI BK 17/20MTN BD03 BON TRY N

CA 66BA XFRA SE0008091573 BONAVA AB A FRIA SK 25 EQ00 EQU EUR N

CA DWNG XFRA DE000A254VB7 DEUTSCHE WOHNEN SE NEUE EQ01 EQU EUR Y

BONAVA AB A-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de