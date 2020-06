FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.06.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.06.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

HLAG XFRA DE000HLAG475 HAPAG-LLOYD AG NA O.N. 1.100 EUR

5F1 XFRA SG1W35938974 FIRST RESOURCES LTD O.N. 0.011 EUR

MW4 XFRA FR0000053027 AKWEL S.A. INH. EO 0,8 0.195 EUR

9AE XFRA KYG730761049 PUXING CLEAN ENERGY HD-10 0.005 EUR

