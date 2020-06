FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.06.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.06.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTC8BB XFRA DE000CS8AZ46 CS AG LDN 15/22 FLR 0.000 %2M7C XFRA KYG211081248 CHINA M.SYS.H.CONS.DL-005 0.016 EURXFRA DE000HLB31Y0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06D/19 0.000 %PWT XFRA US87240R1077 TFS FINANCIAL CORP DL-,01 0.250 EURPSE XFRA US7445731067 PUBL. SVC.ENTER. 0.437 EURN7MG XFRA US67011E2046 NOVOLIPETSKIY MET.KO.REGS 0.375 EURLC1 XFRA US5138471033 LANCASTER COLONY CORP. 0.625 EURBOX XFRA US0758871091 BECTON, DICKINSON DL 1 0.705 EURKEP1 XFRA SG1U68934629 KEPPEL CORP. SUB. SD-,25 0.076 EURCYC XFRA SG1B51001017 JARDINE CYCLE+CARR. SD 1 0.616 EURVEM XFRA SG0531000230 VENTURE SD-,25 0.318 EUR8GA XFRA KYG407691040 GREATVIEW ASEP.PAC.HD-,01 0.016 EURAVA XFRA IT0004093263 ASCOPIAVE S.P.A. EO 1 0.213 EURMGK XFRA IL0010823123 MAGIC SOFTWARE ENT.IS-,01 0.071 EUR3IB XFRA ID1000108509 INDO TAMBANGR.MEGA.RP 500 0.036 EURFNI XFRA HK0656038673 FOSUN INTL LTD 0.031 EURRIA XFRA HK0281001443 RIVERA (HLDGS)LTD 0.005 EURCW7 XFRA HK0103000607 SHOU.CON.CENT.HLDGS 0.001 EUR3GH XFRA FR0004007813 KAUFMAN+BROAD INH. EO-,26 1.750 EURIIE XFRA FR0000125346 INGENICO GROUP S.A. EO 1 1.200 EURTK2A XFRA CH0231351104 THURGAU.KANTONALB.PS SF20 2.603 EURECEA XFRA US83367Y2072 S.ENER.ELEC.SP.GDR REGS 1 0.586 EUROGL XFRA US38173M1027 GOLUB CAPITAL BDC DL-,001 0.259 EURDWNI XFRA DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN SE INH 0.900 EURSIM XFRA DE0007239402 SIMONA AG O.N. 10.000 EUR17PA XFRA US7018771029 PARSLEY ENERGY A DL-,01 0.045 EURQIN XFRA CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS CO. H YC1 0.020 EUR14T XFRA CA8911021050 TOROMONT INDS LTD. 0.205 EURM1L XFRA CA5649051078 MAPLE LEAF FOODS 0.106 EURHKE XFRA CA4480551031 HUSKY ENERGY INC. 0.008 EURCY2 XFRA CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO. 0.380 EUR9TG XFRA FR0011726835 GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 1.750 EUROBC XFRA US6746311066 OCEAN BIO-CHEM INC.DL-,01 0.036 EURK1W XFRA US50105F1057 KRONOS WORLDWIDE DL-,01 0.161 EUREB2 XFRA IL0010811243 ELBIT SYS LTD 0.312 EUR