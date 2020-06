FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

EZQ XFRA KYG210961051 CHINA MENG.D.REG S HD-,10

NZ3 XFRA AU000000BLK7 BLACKHAM RESOURCES LTD

9NR XFRA NO0010331838 NORWAY ROYAL SALMON NK 1

