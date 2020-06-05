FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.06.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
EZQ XFRA KYG210961051 CHINA MENG.D.REG S HD-,10
NZ3 XFRA AU000000BLK7 BLACKHAM RESOURCES LTD
9NR XFRA NO0010331838 NORWAY ROYAL SALMON NK 1
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.06.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
EZQ XFRA KYG210961051 CHINA MENG.D.REG S HD-,10
NZ3 XFRA AU000000BLK7 BLACKHAM RESOURCES LTD
9NR XFRA NO0010331838 NORWAY ROYAL SALMON NK 1
BLACKHAM RESOURCES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de