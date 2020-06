FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.06.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 08.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.06.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

MNL XFRA IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE

CAR XFRA FR0000120172 CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5

FCC XFRA ES0122060314 FOMENT.CON.CONTR.INH.EO 1

9OI XFRA CH0111677362 ORIOR AG SF 4

26X XFRA KYG2751H1020 DEXIN CHINA HLD. DL-,0005

X9P XFRA US03755L1044 APERGY CORP. DL-,01

0NFA XFRA CA6515091016 NEWLEAF BRANDS INC.

CARREFOUR-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de