TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Wie schon am Vortag präsentiert sich der asiatische Aktienmarkt auch am Freitag ohne klare Richtung. Die Sorge, die jüngste Rally habe die Kurse zu weit von der ökonomischen Realität enteilen lassen, ist allgegenwärtig. Einen wichtigen Lackmustest bildet in diesem Zusammenhang der US-Arbeitsmarktbericht, der nach Börsenschluss in Asien im Tagesverlauf ansteht. Volkswirte gehen von einer Rekordarbeitslosigkeit in den USA aus und Anleger über sich im Vorfeld in Kaufzurückhaltung. Nach der beeindruckenden Erholung von den März-Tiefs ist es verständlich, dass die Rally mit dem bisher gesehenen Tempo nicht weiterläuft, sagt ein Händler mit Blick auf den Arbeitsmarktbericht in den USA. Denn dieser werde Anlegern noch einmal das ganze Ausmaß der Rezession vor Augen führen.

Auch an den chinesischen Börsen ist die Luft raus: Während der HSI in Hongkong stagniert, gibt der Composite in Schanghai 0,3 Prozent ab. In China verhindert der weiter schwelende Konflikt mit den USA Aktienkäufe. US-Außenminister Mike Pompeo forderte strengere Börsenregeln für chinesische Unternehmen weltweit. Für die KGI-Analysten ein Zeichen, dass der Dauerkonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt nun auch den Finanzsektor erreicht hat.

Ähnlich volatil wie in China zeigt sich auch die Börse in Tokio. Nikkei-225 dreht nach zwischenzeitlichen Verlusten nun 0,5 Prozent ins Plus auf 22.797 Punkte. Der Konsum in Japan ist zwar eingebrochen, Volkswirte hatten aber Schlimmeres befürchtet. Die Ausgaben der privaten Haushalte reduzierten sich im April auf Jahressicht um 11,1 Prozent, der Markt war von minus 14,2 Prozent ausgegangen. Überraschend fest zeigt sich der Kospi in Seoul mit Aufschlägen von über 1 Prozent. Händler sprechen von einem positiven Signal aus Europa, wo die Europäische Zentralbank die Geldschleusen am Vortag noch weiter geöffnet hatte.

In Australien lassen sich Anleger auch von abermals schwachen Daten nicht aus der Ruhe bringen - ein Muster, das bereits an den Vortagen zu beobachten war. Der S&P/ASX-200 präsentiert sich gut behauptet, der Geschäftsklimaindex der Industrie stürzt dagegen weiter ab. Immerhin verbessert sich das Pendant der Dienstleister leicht, beide Indizes verharren aber tief im Rezessionsmodus.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.993,30 +0,03% -10,33% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.795,63 +0,44% -4,06% 08:00 Kospi (Seoul) 2.178,45 +1,27% -0,87% 08:00 Schanghai-Comp. 2.911,58 -0,26% -4,54% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.370,86 +0,02% -13,75% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.721,04 +0,51% -16,00% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.559,45 -0,15% -1,69% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:07 Uhr % YTD EUR/USD 1,1349 +0,1% 1,1336 1,1199 +1,2% EUR/JPY 123,87 +0,1% 123,69 122,17 +1,6% EUR/GBP 0,8996 -0,1% 0,9003 0,8959 +6,3% GBP/USD 1,2616 +0,2% 1,2591 1,2501 -4,8% USD/JPY 109,15 +0,0% 109,12 109,08 +0,4% USD/KRW 1210,76 -0,5% 1217,14 1218,59 +4,8% USD/CNY 7,0964 -0,2% 7,1103 7,1211 +1,9% USD/CNH 7,0992 -0,1% 7,1063 7,1272 +1,9% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7502 7,7503 -0,5% AUD/USD 0,6974 +0,5% 0,6940 0,6892 -0,5% NZD/USD 0,6486 +0,4% 0,6458 0,6412 -3,6% Bitcoin BTC/USD 9.773,51 +0,0% 9.772,26 9.637,51 +35,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,48 37,41 +0,2% 0,07 -36,3% Brent/ICE 40,19 39,99 +0,5% 0,20 -36,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.708,90 1.712,00 -0,2% -3,10 +12,6% Silber (Spot) 17,70 17,80 -0,6% -0,10 -0,8% Platin (Spot) 839,15 840,40 -0,1% -1,25 -13,0% Kupfer-Future 2,50 2,49 +0,2% +0,01 -11,3% ===

