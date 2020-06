Mit einem Plus von 25 Prozent im bisherigen Wochenverlauf ist die Aktie von Flatex einer der absoluten Top-Performer am deutschen Aktienmarkt. Der Nebenwert notiert auf Allzeithoch, was vor allem den jüngsten Nachrichten zu verdanken ist. Am Dienstag hatte der Online-Broker angekündigt, für das vierte Quartal eine Notiz im Prime Standard der Deutschen Börse anzustreben. Kurz vorher waren die Verträge des Vorstandschefs und des Finanzvorstands bis 2025 verlängert worden. Die beiden Führungspersonen ...

