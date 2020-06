Aarhus (ots) - In den vergangenen Jahren hat sich die dänische Lifestyle-Marke Søstrene Grene fest in Deutschland etabliert: Mittlerweile gibt es 52 Stores im ganzen Land, damit ist Deutschland der zweitgrößte Markt von Søstrene Grene außerhalb Dänemarks.Mit mehr als 3,8 Millionen Followern in den Sozialen Medien und Stores in 17 Ländern ist Søstrene Grene in ganz Europa zu einem Begriff geworden. Die Stores sind bei den Kunden überaus beliebt - dank ihrer charmant verwinkelten Gänge und ihrem Angebot an skandinavischem Interior Design, Kleinmöbeln, Hobby- und DIY-Artikeln, Küchenzubehör, Spielzeug und weiteren Produktkategorien.Im Sommer 2016 eröffnete Søstrene Grene den ersten deutschen Store in Hamburg und erobert seither die Interior-Herzen der Republik. Am 8. Juni eröffnet die Marke ihren deutschen Onlineshop und treibt damit die Expansion in Deutschland weiter voran. Sodann können KundInnen eine große Auswahl an Produkten auch online erwerben und sich bequem nach Hause liefern lassen - ganz gleich, wohin in Deutschland.Der Onlineshop wird unter der URL http://www.sostrenegrene.com/de zu erreichen sein.Deutschland erstes Land mit Webshop außerhalb des HeimatmarktesSeit der Eröffnung des ersten Ladens in Dänemark im Jahr 1973 war der Einkauf bei Søstrene Grene lediglich im Stationärgeschäft möglich. 2020 jedoch markiert eine neue Ära für das Unternehmen: Im März startete der Onlineshop bereits auf dem Heimatmarkt Dänemark durch, demnächst können auch die deutschen KundInnen online bei Søstrene Grene shoppen.CEO Mikkel Grene freut sich, den Webshop in Deutschland als erstem neuen Land außerhalb Dänemarks zu eröffnen. "Wenn es für die Kunden wichtig ist, ist es auch für uns wichtig. Seit Jahren erhalten wir täglich Nachrichten von Kunden, die uns um die Möglichkeit bitten, online einzukaufen. Besonders seit der Eröffnung des Onlineshops in Dänemark werden auch in Deutschland diese Stimmen immer lauter. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir jetzt den Menschen in ganz Deutschland eine weitere Möglichkeit bieten können, uns zu besuchen - auch wenn sie weit entfernt von einem Store wohnen oder nicht so oft wie gewünscht in ihren lokalen Store kommen können. Wir sind uns bewusst, dass viele unserer Kunden Zeit heute als eine begrenzte Ressource betrachten", erklärt Mikkel Grene.Jede Woche neue ProdukteIm Onlineshop findet sich eine Auswahl an Wohnaccessoires, Möbeln, Hobby- und DIY-Artikeln wie Farben oder Wolle, Küchenaccessoires, Kerzen und Servietten, Partybedarf, Geschenkverpackungen, Schreibwaren, Kinderinterieur und Spielzeug.Die Auswahl wird kontinuierlich mit neuen Produkten sowie Søstrene Grene-Klassikern erweitert."Genau wie in unseren Geschäften kann man bei jedem Besuch der Website etwas Neues entdecken. Jede Woche kommen neue Produkte hinzu, und immer wieder findet man neue Inspirationen, kreative DIY-Projekte und neue Kollektionen", so Mikkel Grene.Onlineshop markiert den Beginn der Omnichannel-TransformationDer neue Onlineshop ist nur ein Teil der neuen Omnichannel-Strategie von Søstrene Grene, dank der das Familienunternehmen derzeit eine umfassende digitale Transformation durchläuft. Angestrebt werden eine neue digitale Infrastruktur und eine stärker datengesteuerte und personalisierte Kommunikation.Im Mittelpunkt des Omnichannel-Konzepts steht das Zusammenspiel zwischen Stationärgeschäft und Online-Kanälen wie dem neuen Webshop; so wird es Kunden von Søstrene Grene beispielsweise möglich sein, Online-Einkäufe in einem der 52 physischen Stores von Søstrene Grene in Deutschland zurückzugeben."Es soll einfach und bequem sein, bei Søstrene Grene einzukaufen, und die Marke Søstrene Grene soll in all unseren Kanälen und Geschäften erkennbar sein. So besuchen viele unserer Kunden die Stores, um sich inspirieren zu lassen; wir versuchen nun, die gleiche Inspiration auf die Website und in die Sozialen Medien zu tragen. Der Onlineshop ist nur der Anfang unserer Reise, und wir werden in den kommenden Jahren in Deutschland und anderen Märkten viele weitere Omnichannel-Initiativen einführen. Jetzt freuen wir uns erst einmal sehr darauf, unsere deutschen Kunden im Onlineshop willkommen zu heißen", so Mikkel Grene.Søstrene Grene unterhält mehr als 240 Stores in 17 Ländern. Das Unternehmen plant, den Onlineshop in Zukunft auf weitere Länder auszudehnen. Als zweitgrößter Markt des Unternehmens war Deutschland nach Dänemark die natürliche erste Expansion.Hier geht es zur neuen Søstrene Grene Online-Welt und zum Webshop:WWW.SOSTRENEGRENE.COM/DE (http://WWW.SOSTRENEGRENE.COM/DE)Pressekontakt:redroses communications GmbHMaja NevesticTel.: 040 - 46 96 770 35Email: m.nevestic@redroses-pr.comOriginal-Content von: Søstrene Grene, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138401/4614772