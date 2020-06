Das altbekannte "Verwöhn-Aroma" begnügt sich nicht mehr mit dem heimischen Kaffeetisch, sondern will auch die Depots der Anleger mit seinem Duft erfassen. Ob das gelingt, wird sich zeigen.Der Anfang jedoch ist gemacht: Am vergangenen Freitag (29.5.) brachte die deutsche Investoren-Familie Reimann über ihre Holding JAB den Kaffee-Konzern Jacobs Douwe Egberts Peet's (JDE Peet's) etwas früher als geplant an die Amsterdamer Börse. Das Angebot war mehrfach überzeichnet. Am Ende lag der Ausgabepreis mit 31,50 Euro am oberen Ende der zwischen 30,00 und 32,35 Euro angesetzten Preisspanne. Mit einer Erstbewertung von 15,6 Mrd. Euro und einem Emissionserlös von 2,3 Mrd. Euro ist JDE Peet's der bislang größte Börsengang in Europa in diesem Jahr. Inzwischen hat die Aktie (37,00 Euro; NL0014332678) weiter zugelegt, die Marktkapitalisierung ist auf über 18 Mrd. Euro angestiegen. Die Nachfrage nach den Papieren der Nr. 2 der Kaffee-Welt hinter Nestlé ist groß. Immerhin verkaufte JDE Peet's 2019 eigenen ...

