flatex Morning-news EUR/USD (05.06.2020)

Der EZB-Zinsentscheid und die EZB-Pressekonferenz beherrschten den Handel am Donnerstag. Die EZB hatte den Leitzins bei 0,00 Prozent, den Einlagensatz bei einem Minus von 0,5 Prozent und den Spitzenrefinanzierungssatz bei 0,25 Prozent unverändert belassen. Das PEPP-Programm wird um 600 Milliarden Euro aufgestockt und mindestens bis zum Juni 2021 verlängert.

Zur Charttechnik: Die Aufwärtsbewegung hielt auch am Tag des EZB-Leitzinsentscheids an. Das 76,4prozentige Fibonacci-Retracement bei 1,1293 befand sich zunächst rund um die EZB-Pressekonferenz im Test und wurde dann recht kraftvoll überwunden. Dennoch: Unverändert wäre der Kursverlauf vom Jahreshoch des 09. März 2020 bei 1,1496 bis zum Mehrjahrestief des 23. März 2020 bei 1,0636 heranzuziehen, um die nächsten Marken auf der Ober- und Unterseite ableiten zu können. Als nächsten wichtigen Widerstand wäre schon die Marke von 1,1496 in Betracht zu ziehen. Die Unterstützungen wären weiterhin bei 1,1293/1,1167/1,1066 und 1,0965 auszumachen.

