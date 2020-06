Am 16. Juni lädt Diligent zu einer exklusiven virtuelle Veranstaltung mit hochrangigen Podiumsteilnehmern ein

Da sich Unternehmen angesichts der konjunkturellen Erholung weiterhin auf langfristige Wertschöpfung konzentrieren, kommt der Operationalisierung von ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) zentrale Bedeutung zu. Ohne einheitliche Geschäftsmetriken, Offenlegungen oder Berichtswesen fällt es Unternehmen und Vorstandsmitgliedern jedoch schwer, das Risikomanagement wirksam zu steuern, die Leistungsfähigkeit zu kommunizieren und den Einfluss von Interessenvertretern und Anteilseignern zuverlässig zu bewerten.

Die Teilnehmer der ESG-Konferenz von Diligent am 16. Juni hören direkt von Wirtschaftsführern, die sich aktiv um die Formalisierung gemeinsamer Geschäftsmetriken bemühen und erfahren, wie Vorstandsmitglieder Initiativen Initativen für einheitliche ESG-Standards unterstützen können. Brian Moynihan, Chairman und CEO der Bank of America und Vorsitzender des International Business Council des Weltwirtschaftsforums, und sowie Klaus Schwab, Gründer und Executive Chairman des Weltwirtschaftsforums, werden das Thema "Measuring Stakeholder Capitalism: ESG, Metrics the Board's Role" erörtern:

Wird sich die Bemühung um den Stakeholder-Ansatz in der Post-COVID-Welt beschleunigen?

Was können Vorstandsmitglieder von der Entwicklung hin zu gemeinsamen Geschäftsmetriken und einheitlicher Berichterstattung erwarten?

Wie können Vorstandsmitglieder die Auswirkungen auf Unternehmensstrategie und Governance am besten bewältigen?

Was: Measuring Stakeholder Capitalism: ESG, Metrics the Board's Role (Bewertung des Stakeholder-Ansatzes: ESG, Geschäftsmetriken und Rolle des Vorstands)

Wann: Dienstag, 16. Juni, 10 Uhr Eastern Time 16 Uhr CET

Wo: Link zur virtuellen Veranstaltung wird nach der Anmeldung versandt

u.A.w.g.: Bis Freitag, den 12. Juni wird um Bestätigung der Teilnahme gebeten

Über Diligent Corporation

Diligent ist führend im Bereich der Modern Governance und befähigt Führungskräfte, wirksame Governance durch hochsichere, integrierte SaaS-Anwendungen in einen Wettbewerbsvorteil umzuwandeln. Durch Nutzung einzigartiger Einsichten eines Teams von Neuerern der Branche sowie hochsicherer, integrierter Saas-Technologien verändert Diligent mit branchenführenden Lösungen die Arbeitswelt auf Führungs- und Vorstandsebene. Führungskräfte verlassen sich auf Diligent, um Verantwortung und Transparenz zu fördern, während gleichzeitig die Prioritäten von Interessenvertretern und Anteilseignern gestärkt werden. Seine Anwendungen tragen auch zur Straffung der täglichen Arbeit des Vorstands und der Ausschüsse bei und unterstützen die Zusammenarbeit und die Sicherung des Informationsaustauschs. Mit Lösungen, die sowohl für den öffentlichen als auch den privaten Sektor konzipiert wurden, trägt Diligent dazu bei, ein neues Zeitalter der Modern Governance einzuläuten.

Diligent ist das größte globale Netzwerk aus Aufsichtsrats- und Vorstandsmitgliedern sowie Führungskräften. Mehr als 17.000 Unternehmen und 660.000 Führungskräfte in über 90 Ländern vertrauen auf Diligent. Diligent betreut einige der größten öffentlichen Governance-Organe, darunter über 50 Prozent der Unternehmen des Fortune 1000 Index, 70 Prozent des FTSE 100 Index und 65 Prozent des ASX Index.

