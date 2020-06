Nach der Verschnaufpause am Vortag nimmt der deutsche Aktienmarkt vor diesem Wochenende wieder an Fahrt auf.Der DAX steigt mit einem Plus von 1,08 Prozent bei 12.565,16 Punkten in den Handel ein.Die Vorgaben liefern wenig Impulse: Am heiß gelaufenen US-Aktienmarkt haben die Anleger am Donnerstag vorsichtiger agiert. Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Linie eingeschlagen.Die Anleger scheinen in ihrem Optimismus jeden Rücksetzer zum Kauf zu nutzen. ...

