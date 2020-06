Das Index-Karussell in Deutschland dreht sich wieder. Durch die Corona-Krise gab es in den vergangenen Wochen deutliche Verschiebungen beim Börsenwert vieler Unternehmen. Neben dem bereits seit Wochen erwarteten DAX-Abstieg der Lufthansa gibt es deshalb auch in den kleineren Indizes Veränderungen. Die Lufthansa macht Platz für den Immobilienkonzern Deutsche Wohnen, der bereits seit Längerem als DAX-Kandidat gehandelt wird und nun aus dem MDAX aufsteigt. Doch auch im MDAX gibt es Änderungen. Das ...

