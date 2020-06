Die Hoffnung auf eine Konjunkturbelebung gibt dem Dax weiter Auftrieb. Der deutsche Leitindex ging am Freitag mit einem Plus von 1,1 Prozent auf 12.562 Punkte in den Handel. "Die Euphorie hält auch zum Wochenschluss an", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners.

Den vollständigen Artikel lesen ...