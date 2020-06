Der Euro hat am Freitag in der Früh gegenüber dem US-Dollar mit anhaltenden Kursgewinnen tendiert. Gegen 8.50 Uhr notierte er bei 1,1374 Dollar nach 1,1354 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1250 Dollar festgesetzt.Am Vortag hatte die EZB ihr Corona-Notkaufprogramm für Anleihen um 600 Milliarden Euro auf 1,35 Billionen Euro aufgestockt ...

