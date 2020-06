Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit Kursgewinnen in den Handel starten und könnte damit die Anzahl der Gewinntage in Serie auf vier erhöhen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn zeigte das Börsenbarometer um 0,9 Prozent fester.Die Indikationen auf den deutschen Leitindex DAX und den Euro Stoxx lassen zudem auf einen freundlichen Start im europäischen ...

