McDonald's - Frisches Potenzial freigesetzt

Papiere des US-Fast-Food-Kette McDonald's haben in dieser Woche einen weiteren wichtigen Meilenstein erzielt. Sie konnten sich nämlich mithilfe der sehr starken Wertentwicklung an den Börsen über eine markte Hürde größeren Ausmaßes hinwegsetzen und damit ein Folgekaufsignal aktivieren.

Den Höhepunkt erreichte das Wertpapier von McDonald's im August 2019 bei 221,93 US-Dollar. Anschließend begann eine etwas schwächere Trendphase, diese mündete schließlich im März in den allseits bekannten Corona-Crash. Von den Tiefständen bei 124,23 US-Dollar konnte sich die Aktie zuletzt aber wieder deutlich erholen und stieg zunächst in den Widerstandsbereich um 190,00 US-Dollar an. Nach einem kurzen Rücksetzer im Mai auf 167,85 US-Dollar nahmen sich Bullen das Wertpapier von McDonald's wieder vor und trieben es zur Wochenmitte über die Hürde von 190,00 US-Dollarvoran. Damit liegt nun ein klassisches Folgekaufsignal vor und kann über entsprechende Instrumente nachgehandelt werden.

Wochenschlusskurs entscheidend

Trotz aller Euphorie sollten Investoren noch handfeste Wochenschlusskurse abwarten. Nur hierdurch steigt die Wahrscheinlichkeit oberhalb von 190,00 US-Dollar in den nächsten Zielbereich von 200,00 US-Dollar zuzulegen, darüber könnte es weiter an die Märzhochs von 207,16 US-Dollar rauf gehen. Ein Ende der Aufwärtsbewegung wird allerdings erst am übergeordneten Abwärtstrend um 213,00 US-Dollar erwartet. Sollte sich der Vorstoß der bullischen Marktteilnehmer in dieser Woche als Fehlsignal entpuppen und die Aktie wieder unter das Niveau von 186,10 US-Dollar zurücksetzen, sollten sich Anleger auf einen Test des 50-Tage-Durchschnitts (blaue Linie) bei aktuell 183,36 US-Dollar und womöglich noch der Unterstützung bei 178,70 US-Dollar einstellen. Darunter wird ein Rücklauf zurück an die Maitiefs bei 167,85 US-Dollar sehr wahrscheinlich.

Widerstände: 194,26; 195,74; 200,00; 202,64; 205,67; 207,16 US-Dollar

Unterstützungen: 190,41; 188,09; 183,36; 180,00; 178,70; 174,71 US-Dollar

Mc Donald's in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 05.06.2019 - 04.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US5801351017

McDonald's in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2015 - 04.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US5801351017

