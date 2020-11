McDonalds startet McPlant als "Plattform" mit fleischlosen Produkten. Offenbar will der Fast-Food-Riese mehr als bloß einen Pflanzenburger anbieten. McDonalds antwortet auf den Trend zur fleischarmen Ernährung, der weltweit von Unternehmen wie Beyond Meat und Impossible Foods getrieben wird. Jetzt will die US-Schnellimbiss-Kette eigene pflanzenbasierte Produkte unter dem Sammelbegriff McPlant in den Verkauf bringen. Burger, Geflügelersatz, Sandwiches - McDonalds will breite Palette anbieten Wie der für das internationale Geschäft zuständige ...

