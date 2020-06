Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute bleibt der Primärmarktkalender leer, berichten die Analysten der Helaba.In der kommenden Handelswoche würden die Schatzämter in Portugal, Italien sowie die Agenturen in Deutschland und den Niederlanden aktiv. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere sei in den vergangenen Handelstagen auf -0,32% gestiegen, was hauptsächlich mit einer stärkeren Zuversicht auf ein baldiges Ende der Corona-Krise zu erklären sein dürfte. Damit setze sich die Aufwärtsbewegung von Anfang März fort. Die Renditedifferenz amerikanischer Staatspapiere gegenüber Bunds liege momentan bei 111 Basispunkten. (05.06.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...