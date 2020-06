Die zerbomten Kurse der Deutsche Pfandbriefbank AG (ISIN: DE0008019001) nutzte der Norwegische Staatsfonds um - gemäß aktueller §40 Meldung - am 01.06.2020 seine Beteiligung auf 5,08% zu erhöhen. Am 04.05. musste die pbb, wie viele Banken, "die im Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurückzunehmen. Insbesondere die weitere Entwicklung von Risikovorsorge und Fair-Value-Bewertungsergebnis ist wegen der Unsicherheit über das makroökonomische Umfeld und die Entwicklung der Immobilienmärkte nicht belastbar vorhersehbar." So gab es auch ein ...

