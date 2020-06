Der Immobilienentwickler hat im Frühjahr seine Strategie neu justiert - und bekommt die volle Unterstützung des neuen Großaktionärs.Noratis ist eine Mischung aus Bestandshalter und Immobilienentwickler. Das Unternehmen kauft in der Regel ältere Wohnanlagen an Sekundärstandorten (Randlagen von Großstädten beziehungsweise in kleineren Städten) und verkauft diese nach erfolgter Sanierung/Modernisierung wieder. Das Geschäft ist somit weniger risikoreich als die Entwicklung von Neubauten, jedoch renditestärker ...

