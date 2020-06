FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Ceconomy haben am Freitag im weiter starken Marktumfeld mit gut 10 Prozent Kursplus auf 3,328 Euro herausgeragt. Für den Einzelhändler als einen der größten Verlierer der Corona-Krise ist es aber bis auf das Niveau von 5,50 Euro vor dem Crash im Februar und März noch ein weiter Weg.



Analyst Volker Bosse von der Baader Bank zeigte sich aber am Vorabend hinsichtlich einer weiteren Erholung optimistisch und verdoppelte sein Kursziel auf 4 Euro. Der Lockerungsprozess aus der Krise biete eine Tradingchance, so der Experte. Inzwischen seien wieder alle Märkte des Konzerns geöffnet.



Mitte März hatten Ceconomy-Papiere zwischenzeitlich nur noch 1,685 Euro gekostet - so wenig wie noch nie./ag/jha/



