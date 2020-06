...des Jahres in New York. Knapp 2 Mrd. $ wurden eingesammelt. Damit ist eine weitere Top-Adresse in diesem heiß umstrittenen Markt in den Ring gestiegen und demnächst folgt Universal Music, wenn der französische Großaktionär einen Teil seiner Aktien ebenfalls anbietet.



