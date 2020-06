Rob, unser digitaler Nomade, hat einen Geheimtipp für alle Mitnomaden, die sich noch was dazuverdienen wollen. Oder müssen. Spezialisierung im Job ist ein großes Plus, keine Frage, so kriegt ihr mehr, bessere und vor allem lukrativere Jobs. Doch es ist, wie es nun mal ist, manchmal ist Flaute bei den Job-Angeboten. Oder man will zur Abwechslung mal was anderes machen, als tage- und nächtelang an Codes zu sitzen und alleine der Gedanke an Illustrator oder Indesign verursacht Bauchschmerzen. Was dann? Sprachen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...