Mit der Aktie des britisch-niederländischen Energieriesen Royal Dutch Shell geht es auch im heutigen Handel wieder deutlich nach oben. Rückenwind erhalten die Anteile dabei auch von anziehenden Ölpreisen. So verteuert sich etwa Brent-Öl um 2,1 Prozent, bei WTI sind es 1,9 Prozent. Ob sich diese Erholung fortsetzt, wird sich in den kommenden Tagen entscheiden.Denn die russische Nachrichtenagentur Tass berichtete, dass an diesem Samstag ein Treffen der Ölminister des Verbundes Opec+ stattfinden soll. ...

