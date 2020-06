Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat das Anleihekaufprogramm PEPP um 600 Milliarden auf 1,35 Billionen Euro aufgestockt und die Laufzeit bis mindestens Ende 2021 verlängert, berichten die Analysten der Helaba.Zudem habe Präsidentin Lagarde auf die jederzeitige Handlungsbereitschaft hingewiesen, obwohl es in den letzten Tagen zu einer deutlichen Beruhigung an den Finanzmärkten gekommen sei und sich die PeripherieSpreads weiter eingeengt hätten. Die Entscheidung habe positiv überrascht und zu einem Anstieg des Euros beigetragen, während der Anleihemarkt seine Gewinne nicht habe halten können. Positiv sei auch das von der Bundesregierung beschlossene Konjunkturpaket in Höhe von 130 Milliarden Euro angekommen. Insbesondere die Senkung der Mehrwertsteuer von Juli bis Dezember habe keiner auf der Rechnung gehabt. Bleibe zu hoffen, dass sich die Konjunktur bis dahin soweit erholt habe, dass eine mögliche Konsumdelle im nächsten Jahr gut weggesteckt werden könne. ...

