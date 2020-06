Munsbach (www.fondscheck.de) - Auch im Mai setzte sich die Erholungsrally an den internationalen Finanzmärkten fort, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412771/ WKN 764930).Aktien und Unternehmensanleihen hätten gleichermaßen von einer Mischung aus negativem Sentiment, positiven Wiedereröffnungsnachrichten und vor allem einer stark verbesserten Liquiditätssituation profitiert. Jedoch scheine die Investorengemeinschaft angesichts der subjektiven Lücke zwischen aktueller Börsenbewertung und realwirtschaftlichen Tatsachen so gespalten zu sein wie selten. Während die Bullen vor dem Hintergrund der Aufhebung der Lockdown-Einschränkungen bereits die Wachstumszahlen des nächsten Jahres hervorheben würden und gleichzeitig auch noch den Rückenwind der historisch größten geld- und fiskalpolitischen Pakete hätten, würden die Bären auf den bereits angerichteten Schaden durch Arbeitslosigkeit, Solvenz der Unternehmen und die entsprechenden Auswirkungen auf Konsum- und Investitionstätigkeit verweisen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...