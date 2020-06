LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Just Eat Takeaway.com von 8820 auf 10100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Online-Essenslieferant habe angesichts der Covid-19-Krise bereits eine starke Geschäftsentwicklung hinter sich, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie berge aber noch viel nicht eingepreiste Werthaltigkeit und jede Menge noch nicht freigesetzter Kurskatalysatoren. Just Eat Takeaway.com bleibe sein bevorzugter Internet-Wert in Großbritannien./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2020 / 22:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2020 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012015705

