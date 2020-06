Die Ölpreise haben am Freitagvormittag deutlich zugelegt. Gegen 11 Uhr notierte der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Nordsee-Ölsorte Brent in London mit 40,94 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Im Vergleich zum Schlusskurs vom Donnerstag von 39,99 Dollar ist das ein Plus von rund 2,4 Prozent.Händler verweisen auf angebliche Fortschritte bei den Verhandlungen führender Rohölförderländer. ...

