Deutsche-Wohnen-Chef Michael Zahn stellt den Investoren des Immobilienkonzerns nach dem Aufstieg in den DAX weiteres Wachstum in Aussicht.Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen SEDeutsche Wohnen SE gemeldet. Das Unternehmen vermietet bundesweit mehr als 161 000 Wohnungen.Die Aktien des Berliner Immobilienkonzerns waren aber vor allem wegen des Aufstiegs in den Dax stark gefragt und verteuerten sich zuletzt um rund zwei Prozent. Allerdings kommt der Plätzetausch mit der Lufthansa, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...