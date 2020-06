eno energy GmbH: Rostock Wind findet statt!DGAP-News: eno energy GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges eno energy GmbH: Rostock Wind findet statt! (News mit Zusatzmaterial)05.06.2020 / 11:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Branchenevent findet innovative Lösung für den 7. August 2020eno energy ist nicht nur seit Jahren in der Windenergieanlagenproduktion als innovativer Mittelständler bekannt, sondern findet auch im Veranstaltungssektor kreative Lösungen, die derzeitigen gesundheitspolitischen Anforderungen für die Rostock Wind im August umzusetzen.Demnach wird das gewohnte Format in 2 Veranstaltungshäusern stattfinden:* das Programm um das Forum Technik / Finanzen findet im Penta Hotel (Schwaansche Str. 6, 18055 Rostock) mit 50 Gästen statt und* das Planungsforum / Finanzen wie gewohnt im Radisson Blue Hotel (Lange Str. 40, 18055 Rostock) mit 75 Personen.Zusätzlich bietet der Veranstalter ein Live-Webinar für alle Branchenvertreter in Deutsch und Englisch an.Auch die Kapitäne der Artemis und Loth Lorien freuen sich auf das gemütliche und abendliche Networking auf der Warnow mit den Gästen der Rostock Wind.Dieses Jahr stehen die bundesweiten Neuerungen zum EEG, die branchenspezifischen Problematiken in der Umsetzung von Projekten aber auch europäische Schwerpunkte der Nachbarländer, im Vordergrund.Wir freuen uns dieses einzigartige Event mit unseren Partnern zu organisieren und Sie am 07.08.2020 in Rostock begrüßen zu dürfen. Weitere Informationen, auch für eine Web-Teilnahme, entnehmen Sie bitte unserer Webseite www.rostock-wind.comPressekontaktKathleen Zander eno energy GmbH Am Strande 2 e 18055 RostockT +49 (0)381 20 37 92 - 260 F +49 (0)381 20 37 92 - 101Zusatzmaterial zur Meldung:Datei: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=023ade84accefd210ade3a5c90f97627 Dateibeschreibung: Rostock Wind findet statt_Pressemitteilung_deutsch05.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1064001 05.06.2020