Wien (www.anleihencheck.de) - Diese Woche sind zwei Tenderangebote im Umlauf, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Im Rahmen eines weiteren Laufzeitenmanagements strebe die Credit Bank of Moscow den Rückkauf aller ihrer vorrangigen Eurobonds mit Laufzeiten 2021 und 2023 (ausstehender Gesamtbetrag USD 653 Mio.) zu 103,25% bzw. 103% des Nennwerts an. Ebenso wolle die mBank in Polen im Zuge der Umwandlung von Verbindlichkeiten im Hinblick auf die MREL-Anforderungen bis zu EUR 400 Mio. der ausstehenden Senior Preferred Anleihen mit Laufzeiten 2020, 2021 und 2022 zurückkaufen, zu 100%, 100,5% bzw. 98% des Nennwerts. Als Kontrapunkt auf der Angebotsseite vermarkte die Holdinggesellschaft der in Russland ansässigen Alfa-Bank (ABHFIN) eine 3-5jährige Senior EUR-Anleihe, die angeblich auf ein Volumen von EUR 300 bis 350 Mio. abzielt. (Ausgabe 16 vom 04.06.2020) (05.06.2020/alc/n/a) ...

