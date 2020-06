Linz (www.anleihencheck.de) - Dass die EZB das 750 Milliarden schwere Kaufprogramm ausweitet, war von den meisten Analysten erwartet worden, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dass es aber gleich um EUR 600 Milliarden und einer Laufzeit bis zumindest Ende 2021 aufgestockt werde, habe dann doch die meisten Analysten überrascht. Obwohl an den letzten Tagen eine leichte Beruhigung an den Finanzmärkten zu beobachten gewesen sei, habe EZB-Chefin Lagarde betont, für weitere Maßnahmen - falls erforderlich - bereit zu stehen. Die Gemeinschaftswährung habe entsprechend reagiert und ihren Höchststand gestern Abend bei 1,1361 gefunden. (05.06.2020/alc/a/a) ...

