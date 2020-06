Wien (www.anleihencheck.de) - Auf ihrer mit Spannung erwarteten Zinssitzung stockte gestern die Europäische Zentralbank das Pandemie-Notfall-Anleihekaufprogramm um EUR 600 Mrd. auf, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der baldige Zeitpunkt der Aufstockung und das Volumen hätten ein wenig über den Erwartungen gelegen. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG seien wie die knappe Mehrheit der von Reuters befragten Analysten der Ansicht gewesen, dass die EZB erst zu einem späteren Zeitpunkt nachlegen würde. Am Markt sei bei Staatsanleihen eine Einengung der Aufschläge vs. deutschen Anleihen und eine Aufwertung des Euro gegenüber dem USD und CHF zu beobachten gewesen. Aus Sicht der Finanzmarktakteure hätten sich also mit diesem Schritt die Abwärtsrisiken für die Eurozone verringert. In diesem Sinne sei das Vorgehen der Notenbank als Erfolg einzustufen. ...

