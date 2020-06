2019 noch bei 9 €, jetzt 3,62 €. Covid-19 und infolgedessen wegbrechende Endmärkte sowie Insolvenzen von Lieferanten sind 2020 die eine, eine mit hoher Wahrscheinlichkeit operativ V-förmige Erholung in 2021/22 die andere Seite. Operativ roten Zahlen per 2020 steht ein positiver Effekt von 60 Mio. € aus einem Immobilienverkauf gegenüber.



Die Aktie gibt es aktuell sogar abzgl. immaterieller Vermögenswerte zum Buchwert, und das bei grundsolider Bilanzqualität mit 50 % Eigenkapitalquote. Also lautet die Frage: Was verdient DEUTZ wieder ab 2021/22? Bei rd. 2 Mrd. € Umsatz ca. 7 % operative Marge - also 140 Mio. € gegen akt. 436 Mio. € Börsenwert. Geduld wird sich auszahlen.



