Die Kleine Zeitung berichtet, dass eine 103-Jährige aus dem Seniorenhaus Menda in Hartberg (Österreich) hat das Coronavirus überstanden. "Es ist sehr schön hier und wir werden wirklich so gut betreut von den Schwestern, sie haben es schwer gehabt in den letzten Wochen", sagte die Seniorin dem Blatt....

Den vollständigen Artikel lesen ...