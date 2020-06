Wien (www.anleihencheck.de) - Letzte Woche wurden als Reaktion auf die Coronakrise neue Änderungsvorschläge in Bezug auf die CRR (Capital Requirements Regulation) ins Europäische Parlament eingebracht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dabei sei in zwei Amendments die Aussetzung von AT1 Kupons vorgeschlagen worden, sofern dies kein Default-Event für das betroffene Institut darstelle, um die Kapitalerhaltungsmaßnahmen der EZB zusätzlich zu unterstützen. Dieses Vorgehen sei weiterhin umstritten und es sei derzeit nicht davon auszugehen, dass diese Regelung den Weg in die CRR finde. Die EZB verbleibe derweil bei einer Aussetzung von Dividenden und wolle beim Thema AT1 Kupons weiter auf die MDA-Puffer verweisen. (Ausgabe 16 vom 04.06.2020) (05.06.2020/alc/n/a) ...

