In dieser Woche veröffentlichte der World Gold Council (WGC) die neuesten Daten zu den offiziellen Goldbeständen der Zentralbanken.Daraus geht hervor, dass die türkische Zentralbank ihre Goldreserven um 38,8 Tonnen aufstockte. Dies stellt die vierte Erhöhung in Folge dar.Die Zentralbanken von Ecuador kaufte 7,5 Tonnen Gold, während die serbische Zentralbank 0,1 Tonnen zukaufte.Ihre Bestände reduziert haben jedoch Kasachstan, die 4,1 Tonnen veräußerten, Usbekistan, welche 2,2 Tonnen verkauften und Russland, welches 0,4 Tonnen veräußerte. Ein typischer Grund für den kleineren Bestandsabbau von Zentralbankgold ist die Zurverfügungstellung für die Prägung von Goldmünzen. In diese Gruppe dürfte auch die Abnahme der deutschen Goldreserven in Höhe von 0,6 Tonnen gehören.

Den vollständigen Artikel lesen ...