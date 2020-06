Wien (www.fondscheck.de) - PGIM Fixed Income ernennt eine neue Chefökonomin für Europa, so die Experten von "FONDS professionell".Der rund 868 Milliarden US-Dollar schwere Vermögensverwalter habe Katharine Neiss mit sofortiger Wirkung in die neu geschaffene Position des Chief European Economist berufen. Neiss komme von der Bank of England (BoE), wo sie über 20 Jahre lang tätig gewesen sei, zuletzt als Leiterin der Internationalen Aufsichtsabteilung. Über diese Personalie berichte PGIM Fixed Income per Aussendung. ...

