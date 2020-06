Wien (www.fondscheck.de) - Acatis Investment hat Oliver Schäfer zum Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Seit April sei er beim Asset Manager für den Vertrieb zuständig, wie der Internetseite der in Frankfurt ansässigen Gesellschaft zu entnehmen sei. Schäfer sei zuvor 15 Jahre bei J.P. Morgan Asset Management als "Key Account Manager" tätig gewesen. Seine Karriere habe er 1999 bei der BFG Bank gestartet, die im Jahr 2000 in der SEB Bank aufgegangen sei. ...

