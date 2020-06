Verunsichert hatten Anleger auf die neuerlichen Spannungen zwischen China und den USA reagiert. DER AKTIONÄR riet dazu, Ruhe zu bewahren. Inzwischen hat sich in einem insgesamt freundlichen Marktumfeld auch der Kurs von Alibaba wieder deutlich erholt. Was sagen in dieser Situation die Analysten der großen Finanzhäuser?Die Bloomberg-Datenbank verzeichnet auch nach dem jüngsten Jahresabschluss ausschließlich Kaufempfehlungen für Alibaba. Das Kursziel von 47 Analysten auf Sicht der nächsten zwölf Monate ...

