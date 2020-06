Die Ölpreise an den internationalen Börsen steigen auch am Freitag. Insgesamt konnten sie in der laufenden Woche deutlich zulegen und markieren ein Drei-Monats-Hoch. Die Corona-Krise gerät in Vergessenheit, ehe sie ausgestanden ist. Die nationalen Heizölpreise bewegen sich am Freitag kaum und haben sich auch auf Wochenbasis wenig geändert. Die Gelegenheit, Heizöl zu kaufen bleibt damit extrem günstig. ...

