Wie die Hong Kong Futures Exchange (HKFE) am 02.06.2020 auf Ihrer Webseite mitteilte, wird sie ab dem kommenden Montag, dem 08.06.2020, den Handel mit physisch unterlegten Silber-Future-Kontrakten aufnehmen.Zur Unterstützung der Handelsaktivität wird die HKFE die Handels- und Settlement-Gebühren für die ersten sechs Monaten aussetzen. Gleiches gilt für die Erhebung der SFC Gebühr (Securities & Futures Commission).Die Kontrakte werden in US-Dollar und in chinesischen Offshore Renminbi (CNH) notiert und abgewickelt.Die Futurekontrakte auf Silber werden physisch in Hong Kong mit dem Kontrakt auf den laufenden Monat (Spot Month) und den folgenden 11 Kalendermonaten abgewickelt.Hong Kong ist der zentrale Handelsmarkt für physisches Silber in Asien. Die Einführung der physisch unterlegten Silber-Futures soll die bestehenden (Edel-) Metall-Produkte der HKFE erweitern und Investoren wie Risikomanagern ein neues Mittel für ihren Handel, die Absicherung von und die Asset Allokation mit physischem Silber zur Verfügung stellen.

