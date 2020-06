NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Deutsche Wohnen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39,50 Euro belassen. Das größte Risiko für den Immobilienkonzern sei aktuell die Überprüfung des Berliner Mietendeckels durch das Bundesverfassungsgericht, schrieb Analyst Neil Green in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach Einschätzung des Experten ist bei einem negativen Ergebnis aber das Rüscklagrisiko für die Aktie kleiner als das Aufwärtspotenzial im positiven Fall. Sein Basis-Szenario für Deutsche Wohnen sei zugleich näher am Negativ-Szenario, sodass er für die Aktie wegen des höheren Aufwärtspotenzials positiv gestimmt bleibe./ck/tav



